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الصداع التوتري.. أسبابه وطرق علاجه

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عرّفت الجمعية الألمانية لطب الأعصاب الصداع التوتري بأنه ألم ضاغط يحدث على جانبي الرأس، وقالت إنه أكثر أنواع الصداع شيوعًا في العالم.

وحددت الجمعية الألمانية أسباب هذا الصداع بوجود نقاط تحفيز حساسة للألم في عضلات الرأس والرقبة والكتف، بالإضافة إلى الحساسية تجاه الضوء، الضجيج، واضطراب تدفق الدم بسبب الدم الوريدي الناجم عن التوتر النفسي، والعدوى المصحوبة بحمى الإجهاد العضلي، وفي بعض الحالات تكون العوامل الوراثية السبب وراء هذا الصداع.

وأكدت الجمعية الألمانية إمكانية علاج هذا الصداع من خلال تناول الأدوية المسكنة، وفرك زيت النعناع المخفف على الصدغ والرقبة، بالإضافة إلى ممارسة تمارين قوة التحمل، وتقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل.

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قناة 218 الليبية

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