ZTE تطلق هاتفاً مميزاً مناسباً لعشاق الألعاب

كشفت شركة ZTE عن هاتفٍ خارقٍ مناسب لعشاق الألعاب، أطلقت عليه ZTE Axon 40Ultre.

وقالت الشركة الصينية إنّ الهاتف الجديد سيأتي بمعالج Snapdragon8 gen1، وشاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة ودقة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 120 هرتزاً.

ويتميز الهاتف الجديد بوجود كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 64 ميغا بيكسل، وبذاكرة داخلية بسعة 128 و256، و512 غيغا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 6 و8، و12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أن ZTE ستطلق الهاتف في الأسواق العالمية بدءاً من 21 يونيو الجاري، بسعر يتراوح ما بين 800 و900 دولار أمريكي.

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