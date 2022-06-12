الحب يدفع زوجاً هندياً لقطع يد زوجته!

شهدت مدينة دورجابور الهندية حادثةً غريبةً وغير مألوفة، إذ أقدم رجل هندي يدعى شير محمد شيخ على قطع يد زوجته رينو خاتون أثناء نومها، ليحرمها من الوظيفة.

واستعان الشاب البالغ من العمر 26 عاماً باثنين من أصدقائه لتنفيذ الجريمة، حيث دخل على زوجته البالغة من العمر 23 عاماً أثناء نومها، ووضع وسادة على وجهها لكتم صراخها قبل أن يقوم أحد أصدقائه بقطع يدها.

وقالت شرطة مركز كيتوغرام، إنّ التحقيقات أشارت إلى أنّ الزوج قام بفعلته ليمنع زوجته من الالتحاق بالوظيفة، لعدم قدرته على تحمّل فراقها في حال ذهبت إلى مدينة أخرى، وأكدت أنّ الزوجة تتلقى الرعاية في مستشفى دورجابور.

يُذكر أنّ شير محمد شيخ ورينوز خاتون تزوجا في العام 2017، قبل أن تحصل خاتون في العام 2018 دبلوم التمريض من كولكاتا عام 2018، لتعمل بعدها كممرضة في مستشفى خاص.

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