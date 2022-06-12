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محمد الأحمد: وجود جزء ثالث من للموت مرتبط بشروط محددة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد الفنان السوري محمد الأحمد خلال مقابلة تلفزيونية إمكانية وجود جزء ثالث من مسلسل “للموت”، الذي حقق نجاحاً كبيراً في جزأيه السابقين اللذين عُرضا على منصة شاهد.

وقال الفنان السوري إنّ أفراد العمل اتفقوا على تقديم جزء ثالث منه، في حال وجود نص أقوى من نصَي الجزأين السابقين.

وكان جمهور المسلسل قد طالب شركة إيغل فيلمز المنتجة له بتقديم جزء ثالث من العمل، الذي يدور حول صراع الخير والشر.

يُذكر أنّ مسلسل “للموت” من تأليف ندين جابر، وإخراج فيليب أسمر، وبطولة محمد الأحمد، ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، بديع أبو شقرا، فادي أبي سمرا، كارول عبود، وغيرهم من الفنانين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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