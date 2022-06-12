تحديث iOS 16 – هذه الأدوات و الويدجت التي يمكنك إضافتها إلى شاشة القفل!

مع تحديث iOS 16 أتاحت ابل الكثير من الأدوات “الويدجت Widgets” لإضافتها إلى شاشة القفل كأحد الخيارات المتاحة لتخصيصها بالشكل الذي يريده المستخدم واستغلال تلك المساحة لعرض معلومات أكثر.

الأدوات أو “الويدجت Widgets” كانت دوماً من المزايا الأساسية في نظام الأندرويد منذ سنوات لتقوم ابل بنسخها وتطويرها بدايةً من العام السابق مع تحديث iOS 15 للشاشة الرئيسية، ثم لاحقاً الآن مع تحديث iOS 16 لشاشة القفل.

الأدوات أو “الويدجت Widgets” حالياً في نظام ابل تعرض معلومات من تطبيق معين في مساحة محدودة، ولا تتفاعل مع المستخدم إذ عند الضغط عليها تقوم فقط بنقلك إلى التطبيق الرئيسي.

سابقاً على شاشة القفل، كان يتم عرض الخلفية مع الساعة وربما مع الإشعارات. الآن مع تحديث iOS 16 تم نقل عرض الإشعارات أسفل الشاشة لترك مساحة لإضافة الأدوات Widgets.

هناك بعض الأدوات التي تأتي بشكل مسبق مع تحديث iOS 16 ويمكنك إضافتها أو إزالتها كما يحلو لك وهي:

ويدجت التقويم الميلادي لعرض التاريخ مرفثاً بالأحداث الحالية أو القادمة.

ويدجت الساعة لعرض المنطقة الزمنية والمنبه القادم.

ويدجت اللياقة البدنية لعرض بيانات متعلقة بالصحة كالسعرات الحرارية والنشاط البدني.

ويدجت التذكيرات لعرض التنبيهات القادمة.

ويدجت الطقس لعرض معلومات عن حالة الجو والشمس والأمطار ودرجة الإشعاع.

ويدجت البورصة لعرض أداء أسهم البورصة التي تختارها من التطبيق الأساسي.

ويدجت البطارية لعرض حالة بطارية الجهاز والأجهزة المتصلة به كالسماعات اللاسلكية.

هناك العديد من الأدوات “الويدجت” الأخرى التي ستقوم ابل بإضافتها كما سيتم السماح للمطورين بتصميم ويدجت خاصة بتطبيقاتهم لتكون متاحة للمستخدم.

بجانب مظهرها الجمالي، توفر هذه الأدوات للمستخدم بعض المعلومات المفيدة على الشاشة الرئيسية بمجرد إضاءة الاششة دون الحاجة إلى فتح القفل!