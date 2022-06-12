شركة Sony تؤكد: كاميرا الهواتف الذكية ستتفوق على كاميرات DSLR بحلول 2024!

صرح Terusi Shimizu المدير والرئيس التنفيذي لشركة سوني – Sony بأن كاميرات الهواتف الذكية في طريقها للتفوق على كاميرات DSLR بحلول عام 2024، ولكن ليس في جميع الجوانب، وإنما تحديداً في مجال تصوير الصور الثابتة.

هل تتفوق كاميرات الهواتف الذكية على كاميرات DSLR الرقمية؟

بالنسبة لصناع ومنشئي المحتوى على يوتيوب وتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي وهواة التصوير الفوتوغرافي بجميع فئاتهم، فهم لا يستطيعون التخلي عن تطبيقات الكاميرا وأدوات التحرير والتعديل على الصور من أجل الحصول على صور احترافية وعالية الجودة.

ومع ذلك، ذكر Shimizu أن هناك العديد من الجوانب المختلفة بين كاميرات الهواتف الذكية وكاميرات DSLR الرقمية المخصصة. من أبرز تلك الاختلافات هو أن الشركات المُصنعة للهواتف الذكية مقيدون بالحجم والمساحة المتاحة بداخل غطاء الهاتف التي يتم تدشين عدسات المستشعرات بداخلها.

أما بالنسبة للكاميرات الرقمية المخصصة، فسنجد أن العدسات المدمجة ليست مقيدة بالحجم والمساحة، وقد تأتي الكاميرا بأحجام مختلفة وغالباً تكون ذات أحجام أكبر بفارق كبير.

بالإضافة إلى مشكلة الحجم والمساحة، فهناك العديد من المستويات المختلفة لكاميرات DSLE المخصصة، بغض النظر عن الشركة المصنعة، سواء كانت شركة Sony أو شركة أخرى.

جدير بالذكر أن المدير التنفيذي للشركة لم يقدم أي رهانات على نجاح وتفوق كاميرات الهواتف الذكية على كاميرات DSLE الرقمية بحلول عام 2024، ولكنه ذكر في تصريحه بأنها “قد تتفوق”.

من المحتمل أن يكون القصد من وراء هذا التصريح هو أن كاميرات الهواتف الذكية سوف تتفوق على كاميرات DSLR المخصصة ميسورة التكلفة ذات الأسعار الاقتصادية والرخيصة.

أيضاً إن الفكرة الرئيسية التي تم لفت النظر إليها خلال كلمته، هي أن مستشعرات كاميرات الهواتف الذكية ازدادت احجماها على مدار السنوات القليلة الماضية، لكي تصبح مماثلة في الحجم مع نفس مستشعرات بعض كاميرات DSLR.

ومع ذلك فمن الضروري أن يتم تحديث مستشعرات الكاميرا بالهواتف الذكية بشكل متواصل بدلاً من الاعتماد على نفس التصميم التكراري الذي نراه كل عام من الشركات المصنعة.

ومع ذلك، بالنسبة إلى شركة Sony، وهي شركة رائدة في مجال التقنيات البصرية، إلا أن لديها العديد من المنافسين اللدودين وعلى رأسهم شركة سامسونج. ولكن Sony في وضع جيد للتصريح بمثل هذه الادعاءات حيث لديها العديد من شركاء التصنيع الذين يفضلون عدساتها بدلاً من عدسات شركة سامسونج.

قد يكون خبر مفرح لهواة التصوير الفوتوغرافي بكاميرات الهواتف الذكية، ولكن يبقى فقد أن نرى هذا الحلم يتحقق على أرض الواقع في المستقبل القريب.