بالفيديو: سبايدر مان يصطدم بمبنى بطريقة مروعة بعد قفزة خاطئة

شهد افتتاح صالة “أفنيجرز” بديزني لاند في كاليفورنيا حادثةً غير متوقعة، حيث فشل سبايدر مان في تنفيذ قفزته الجريئة الأولى أمام الجمهور، واصطدم بجدار المبنى الذي كان من المفترض أن يهبط فوقه.

وأظهر مقطع الفيديو اصطدام الشخصية الشهيرة بالجدار بطريقة مروعة، الأمر الذي أثار الخوف والهلع في صفوف الجمهور الحاضر حول مصير الرجل المرتدي ثياب سبايدر مان، قبل أن تطمئنهم شركة ديزني لاند بقولها إنّ الشخصية التي اصطدمت بالجدار ليست سوى روبوت.

يُذكر أنّ ديزين قامت بإصلاح الروبوت بشكل فوري، وكررت المحاولة لينجح سبايدر مان في المحاولة الثانية في الهبوط على سطح المبنى بسلام.

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