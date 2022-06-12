منوعات

جاستن بيبر يعطل جولاته الغنائية بسبب إصابته بالشلل

تم النشر منذُ 46 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاجأ الفنان العالمي جاستن بيبر عشاقه بإعلانه تأجيل جولاته الغنائية، التي كانت مقررة خلال الصيف الجاري بعد اكتشاف إصابته بالشلل.

وقال الفنان العالمي في بيانٍ رسمي نشره على حسابه في إنستغرام، إنّ متلازمة “رامزي هانت” التي أصيب بها أثرت في العصب، وأدّت إلى شبه شلل في النصف الأيسر من وجهه، وأثرت على حركة العين.

وأشار بيبر إلى أنّه بات غير قادر على الابتسام إلا بجانب واحد من فمه، وتقدم باعتذارٍ إلى محبيه، ووعدهم بالعودة إلى الغناء فور تحسن حالته الصحية، وتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها حالياً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك