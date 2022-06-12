شركة OnePlus تعتزم إطلاق OnePlus 10T 5G في وقت لاحق من العام الجاري!

لقد رأينا العديد من الشائعات التي أشارت إلى أن شركة OnePlus تعتزم إطلاق هاتفين ذكيين من هواتف الفئة الرائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولكن يبدو أن هذه الشائعات لم تكن دقيقة بنسبة 100%، حيث أشار المُسرب الشهير Max Jambor في تغريدته على موقع العصفور الأزرق أن الشركة سوف تتخطى هاتف OnePlus 10 Ultra هذا العام وستكتفي بهاتف OnePlus 10T 5G وهو الهاتف الرائد الوحيد المتبقي للشركة خلال عام 2022.

هذا هو الهاتف الرائد الوحيد المتبقي للشركة خلال عام 2022

قال Jambor في تغريدته أن الاسم النهائي للهاتف الرائد الوحيد المتبقي لشركة ون بلس خلال عام 2022 هو هاتف OnePlus 10T 5G وقد أضاف أن كل من OnePlus 10 و OnePlus 10 Ultra اللذان سمعنا عنهما سابقاً هما في الواقع نفس الهاتف وبدلاً منهما ستطلق الشركة هاتف OnePlus 10T 5G.

من الواضح أن العلامة التجارية الصينية تريد إعادة إحياء سلسلة OnePlus T بعدما تجاوزتها خلال العام الماضي. لقد تعدونا من الشركة خلال الأعوام الماضية – باستثناء العام الماضي فقط – أن تطلق هاتف واحد على الأقل من عائلة OnePlus T في النصف الثاني من العام.

الجدير بذكرة أن هواتف مثل OnePlus 7T و OnePlus 8T كانت هواتف ناجحة جداً ولاقت إقبالاً كبيراً من قِبل المستهلك، هاتف OnePlus 7T كانت له شعبية خاصة نظير سعره المنافس ومواصفاته الثورية آنذاك.

للأسف لم يتطرق المُسرب للحديث عن مواصفات هاتف OnePlus 10T بالتفصيل، وبالتالي ليس لدينا أي معلومات حول المواصفات التي سيأتي عليها.

لطالما حاولت شركة ون بلس أن تستهدف مستخدمي الفئة المتوسطة بهواتف OnePlus T وهذا كان واضحاً من خلال أسعارها التنافسية رغم مميزاتها الرائدة.

نتمنى أن يأتي OnePlus 10T 5G بمعالج كوالكم الجديد

البعض يتمنى أن يرى هاتف OnePlus 10T 5G بمعالج كوالكم الجديد Snapdragon 8+ Gen1 SoC أو على الأقل أن يأتي بالإصدار السابق Snapdragon 8 Gen1 SoC.

بالتأكيد سيكون أفضل لو جاء بالمعالج الأحدث نظراً لأدائه الأفضل واستهلاكه للطاقة الأكثر ذكاءً، على الرغم من أنه قد يتسبب في ارتفاع سعر الهاتف بشكل ملحوظ.

في جميع الأحوال من المؤكد أن يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي من النوع LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلية من النوع UFS 3.1 عالية السرعة.

من حيث المواصفات، يمكنك توقع شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz وكاميرات احترافية وشحن فائق السرعة. وسيكون الهاتف مصنوع من الزجاج والمعدن.