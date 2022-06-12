ميتا تواجه عدة دعاوى قضائية بسبب خوارزمياتها

تواجه شركة ميتا الأمريكية مجموعة من الدعاوى القضائية التي تتهمها، بسبب خوارزميتها التي تؤدي إلى الإدمان.

وقال أصحاب الدعاوى إنّ الشركة الأمريكية المالكة لفيس بوك وإنستغرام، لم تفعل أي شيء لمنع الأذى النفسي للمستخدمين، وأشارت إلى أنّها تستغلهم من أجل الربح.

واتهم أصحاب الدعاوى ميتا باستخدام وتصميم أساليب نفسية تؤدي إلى إدمان الشباب والمراهقين، رغم معرفتها بالأضرار النفسية لأساليبها على الصحة العقلية للشباب، وقالوا إنّ المنصات الاجتماعية فشلت في حماية المستخدمين من الإدمان على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى لانتحار البعض، بالإضافة لمشاكل أخرى، كالأرق، قلة النوم والطعام.

يُذكر أنّ هذه القضايا رُفعت في عدة ولايات أمريكية كولورادو، فلوريدا، جورجيا، إلينوي، ميسوري، تينسي، وتكساس، وتكونت كل قضية من 100 صفحة.

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