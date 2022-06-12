لطيفة تشوق عشاقها لأعمالها الجديدة

بدأت الفنانة التونسية لطيفة الترويج لأعمالها الجديدة من خلال منشور نشرته على حسابها في إنستغرام قالت فيه: إنّها متحمسة لأعمالها الجديدة التي ستطرحها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة القادمة.

وأشارت لطيفة إلى أنّ الأعمال الجديدة ستكون بأفكار جديدة مختلفة ومتنوعة، وتمنت أن تنال رضا وإعجاب متابعيها.

وكانت الفنانة التونسية قد نشرت قبل عدّة أيام فيديو من زيارتها إلى لبنان، وعبّرت عن سعادتها بالعودة إلى لبنان بعد عامين من الغياب.

يُذكر أنّ لطيفة حققت نجاحاً كبيراً بأغنيتي “الأستاذ” التي كتبها تامر حسين، ولحنها عزيز الشافعي، ووزعها وسام عبد المنعم، وقصيدة “حلم” التي كتبها الشاعر حسين السيد، ولحنها الموسيقار طلال.

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