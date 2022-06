بعد بيعها وتغيير اسمها.. إعادة افتتاح مطاعم «ماكدونالدز» بروسيا

أعرب رجل الأعمال الروسي ألكسندر غوفور، الذي اشترى شركة ماكدونالدز الروسية، عزمه افتتاح ما بين 50 إلى 80 مطعما أسبوعيا.

وقال غوفور في مقابلة تلفزيونية إنّه سيفتتح غدا 15 مطعما، ثوفي المرحلة اللاحقة سيصل إلى 50 مطعما في غضون أسبوع في موسكو وضواحيها.

غوفور ذكر أنّه كل أسبوع سيفتتح من 50 إلى 80 مطعما. متعهدا بفتح جميع المطاعم البالغ عددها 850 في غضون شهر ونصف حتى شهرين، مضيفا أنّه سيتم افتتاح المطاعم الأولى في موسكو وضواحيها، ثم في الشرق الأقصى وسيبيريا والأورال، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وأعلنت شركة ماكدونالدز في 14 مارس الماضي، إغلاق مطاعمها الـ850 في جميع أنحاء روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ثم باعتها لاحقا لغوفور.

وعلى غرار ماكدونالدز، أعلنت كبرى الشركات العالمية في مختلف القطاعات حول العالم تعليق نشاطاتها في روسيا، مثل آبل ومايكروسوفت ويوتيوب وديل وبايبال وغيرها.

وسبق أن كشفت تقارير إعلامية روسية أنه ستتم إعادة تسمية سلسلة مطاعم ماكدونالدز في روسيا باسم جديد، وذلك بعد أن قررت سلسلة المطاعم الأمريكية الانسحاب من روسيا.

وقالت صحيفة إزفيستيا الروسية، إنه ستتم إعادة تسمية سلسلة مطاعم ماكدونالدز باسم «Mc»، ووفقا لمصادر الصحيفة فإنه سيتم الإبقاء على جميع المنتجات والوجبات الرسمية التي تصدرها الشركة في العالم.

