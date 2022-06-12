رغم الكورونا.. نمو قياسي لإجمالي ثروات العالم

كشف تقرير اقتصادي صدر عن مجموعة بوسطن كونسالتنغ غروب، عن ارتفاع إجمالي الثروات في العالم بنسبة 10.3% في العام الماضي، رغم انتشار فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى أنّ قيمة الثروات وصلت إلى 473 تريليون دولار أمريكي، بفضل نمو سوق الأسهم وازدهاره.

وبحسب التقرير، فإنّ هذا النمو كان الأكبر خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع عدد الأثرياء الذين لا تقل ثروتهم عن 100 مليون دولار بمقدار 300 شخص.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد من الأثرياء بواقع 25.8 ألف، تلتها الصين ب8500 ثري، ثم ألمانيا.

وقال التقرير إنّ العالم يضم 69 ألف شخص فائق الثراء، يمتلكون 15% من أصول العالم المالية.

وأكد التقرير زيادة الأصول المادية، بما فيها العقارات والأعمال الفنية والذهب بنسبة 11%.

وتوقعت مجموعة بوسطن كونسالتنغ استمرار نمو الثروات رغم الحرب الروسية الأوكرانية، وقالت إنّ هذا النمو سيكون أكثر وضوحاً في آسيا.

وأشارت إلى أنّ الثروة العالمية ستنمو بنسبة 5.3% حتى العام 2026، في حال انتهت الحرب الروسية الأوكرانية هذا العام.

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