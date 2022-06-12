أوسكار ينال جائزة أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان الكويت للسينما الجديدة

فاز فيلم “أوسكار” بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في الدورة الثانية من مهرجان الكويت للسينما الجديدة.

وعبّر بطل الفيلم الفنان عبد الرحمن العقل عن سعادته بهذا الإنجاز من خلال صورة نشرها على حسابه في إنستغرام ظهر فيها وهو يحمل الجائزة، وعلّق عليها بالقول: ألف مبروك فوز فيلم “أوسكار” بطولة عبد الرحمن العقل، وشيماء، وإخراج محمد حلمي، وتأليف هيا الخشاب.

يذكر أنّ النسخة الثانية من مهرجان الكويت للسينما الجديدة انطلقت قبل عدّة أيام تحت إشراف وتنظيم قطاع السينما بنقابة الفنانين والإعلاميين في الكويت، وبمشاركة عدد كبير من الأعمال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية