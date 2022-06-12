فيل يقتل سيدة هندية وينتقم منها مرة أخرى خلال جنازتها

شهدت قرية ريبال الواقعة شرق الهند حادثة مأساوية وغريبة، إذ تعرضت امرأة تدعى مايا مورو لهجوم مفاجئ من فيلٍ عملاق غاضب أثناء قيامها بنقل المال إلى منزلها.

وأسفر الهجوم عن مفارقة مايا مورو للحياة عن عمرٍ يناهز 70 عاماً، بعدما فشل الفريق الطبي في إنقاذ حياتها.

ولم يكتفِ الفيل العملاق بدهس المرأة الهندية وحسب، بل هاجم جنازتها أيضاً، وقام بدهسها مرةً أخرى.

وأكدت السلطات المحلية عدم إصابة أي شخص من الأشخاص الذين كانوا حاضرين في الجنازة، وقالت إنّ الفيل غادر المكان بسرعة بعدما دهس جثة المرأة.

وتوقعت السلطات الهندية أنّ يكون الفيل هارباً من محمية دلما للحياة البرية في ولاية جهارخاد، الواقعة على بعد 200 كيلو متر من القرية.

يُذكر أنّ السلطات الهندية تحاول الحد من حوادث هجوم الأفيال من خلال وضع أطواق لاسلكية لمراقبة تحركاتها، وإبلاغ الناس لأخذ الحذر عند اقترابها من أماكن مأهولة.

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