تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – لا تفوت العروض المجانية المتاحة مجاناً لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق المنادي – أوقات الصلاة والقبلة والتقويم الهجري

تصميم أنيق وبسيط سهلنا عليك تأدية صلاتك اليومية، حيث يعرض لك مواقيت الصلاة في أي مدينة في العالم بشكل دقيق جدًا، و معرفة إتجاه قبلة من أي مكان، بالإضافة إلى تنبيهات الصلاة والتقويم الهجري وويدجت خاص بالتطبيق يمكن إضافته للشاشة الرئيسية، التطبيق مجاني بالكامل وخالي من الإعلانات.

السعر : مجاني

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تطبيق GIF Tools – محرر الصور المتحركة

هو تطبيق يساعدك على تحويل مقاطع الفيديو والصور الحية Live Photo إلى صور متحركة بصيغة GIF كما يقوم أيضاً بتحويل الصور المتحركة إلى مقاطع فيديو بسهولة وسرعة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق تصميم الفيديو

هو تطبيق يساعدك على تحويل مجموعة من صورك إلى مقاطع فيديو مميزة بطريقة عرض الشرائح Slideshow مع إضافة الموسيقى والتأثيرات المناسبة لمشاركتها عبر الشبكات الاجتماعية المختلفة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجاني

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تطبيق RGB Keyboard – لوحة مفاتيح ملونة

هو عبارة عن لوحة مفاتيح ملونة يمكنك الاعتماد عليها كبديل للوحة المفاتيح الافتراضية للنظام مع إمكانية تعديل الألوان والتصميم، اللوحة تدعم عدة لغات من بينها الإنجليزية والعربية ولغات أخرى.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Carbon – صور بالأبيض والأسود

هو محرر صور مميز يساعدك على تحويل صورك إلى صور قديمة بالأبيض والأسود وغيرها من الفلاتر القديمة مع أدوات مختلفة للتحكم في الإضاءة والتباين وغيرها من الأدوات.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق NotifiNote – مذكرة في صورة إشعار!

https://geo.itunes.apple.com/app/id1497664944?mt=8&at=1001lb6n[/down

هو تطبيق بسيط وعملي للغاية يساعدك على تحويل المذكرات الخاصة بك إلى إشعار لعرضها وتحريرها بكل دائم وسريع.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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https://geo.itunes.apple.com/app/id1577062674?mt=8&at=1001lb6n[/down