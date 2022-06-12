دراسة جديدة: الأسبرين فعال في علاج سرطان القولون

أكدت دراسة أمريكية جديدة قام بها باحثون تابعون لجامعة كاليفورنيا، دور الأسبرين في علاج سرطان القولون.

وقال الباحثون في الدراسة التي نُشرت في مجلة ” أي لايف”، إنّ الأسبرين يغير طريقة تطور خلايا سرطان القولون والمستقيم بمرور الوقت، الأمر الذي يجعلها أقل قدرة على البقاء والتكاثر.

وأكد الباحثون أنّ الأسبرين يقلل من انقسام الخلايا السرطانية، ويزيد من معدل موت خلايا الورم.

وأشارت ناتاليا كوماروفا الباحثة الرئيسية في هذه الدراسة، إلى أن التطور البطيء للسرطان أثناء تناول الأسبرين، ينشأ بسبب التطور البطيء للخلايا السرطانية.

يُذكر أنّ نتائج هذه الدراسة جاءت متوافقة مع تجربة سريرية أجريت عام 2011، أكدت انخفاض خطر سرطان القولون والمستقيم بنسبة 63% لدى المرضى الذين تناولوا 600 ميلغرام من الأسبرين يومياً لمدة عامين.

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