تطبيقات الأسبوع للاندرويد – أفضل التطبيقات التي يمكنك تحميلها مجاناً هذا الأسبوع!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

1Weather

تطبيق 1Weather هو تطبيق طقس غني عن التعريف ويحتوي على جميع العناصر التي قد تحتاج إليها من أي تطبيق طقس بما في ذلك الظروف الحالية والتنبؤات بالحالة الجوية على مدار الأسبوع والعديد من الحقائق الممتعة عن حالة الأرصاد الجوية والأرصاد الجوية ومتعقب الشمس والقمر. بالطبع نظراً لكونه تطبيق احترافي فهو يحتوي على عناصر جمالية وواجهة مستخدم بديهية وقابلة للتخصيص بشكل ممتع.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

Bitwarden Password Manager

هذا هو واحد من تطبيقات إدارة كلمات المرور القلائل التي تستحق التواجد على هاتفك الأندرويد. مثله مثل جميع تطبيقات إدارة كلمات المرور الأخرى، فهو بمثابة قبو آمن يحتوي على جميع أسماء المستخدم وكلمات المرور الخاصة بك في حين أن المطلوب منك فقط هو تذكر كلمة المرور الرئيسية “Master Password”. التطبيق مفتوح المصدر ويدعم تشفير AES ومجاني بالكامل وحظي بسمعة طيبة خلال الآونة الماضية ويستحق التجربة.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

Blue Mail

إذا كانت بينك وبين شركة جوجل عداوة قديمة فليس من الضروري أن تستخدم بريد جيميل الإلكتروني الخاص بالشركة، إذ يمكنك الاعتماد على بريد Blue Mail بشكل مجاني تماماً وسيساعدك في الاحتفاظ بجميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بشكل لائق والتي يتم فرزها حسب تاريخ تلقيها. يمكنك الاستمتاع بالثيمات والألوان التي يدعمها التطبيق من أجل تخصيصه بشكل رائع ويدعم ساعات أندرويد الذكية التي تعمل بنظام Wear OS وهناك العديد من الميزات الاحترافية مثل حظر الإشعارات في أوقات زمنية محددة. بالتأكيد هو واحد من أفضل تطبيقات البريد التي تستحق التواجد على هاتفك.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

Cookmate

الكثير من الأشخاص لديهم رغبة في تعلم الطبخ ولكن هذه المهنة تتطلب الكثير من القراءة والخبرة، ولكن لا داعي من شراء عشرات الكتب لأن تطبيق Cookmate سيكون رفيقك الأول لتعلم الطبخ. يساعدك التطبيق أيضاً على إنشاء وصفات الطبخ الخاصة بك والاحتفاظ بقائمة مكونات الطعان والتعليمات والقدرة على استرداد الوصفات من جميع المواقع الإلكترونية المتخصصة في مجال الطهي.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

Credit Karma

الفكرة من تطبيق Credit Karma أنه يتيح له بسهولة التحقق من درجة الائتمان الخاصة بك. ومع ذلك إذا حدوث أي تغييرات ملحوظة في درجة الائتمان فهو يخبرك بها على الفور. باختصار شديد هو بمثابة طريقة سهلة وبسيطة للتحقق من رصيدك ومساعدتك على إصلاح الأمور شيئاً فشيئاً. أفضل ميزة ستفضلها في التطبيق أنه سوف يعطيك إشعار إذا تم فتح حساب جديد باسمك. قد لا يكون دقيق بنسبة 100% ولكنه بديل رائع لتطبيق NerdWallet.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

Imgur and Giphy

من المعروف أن كل من Imgur و Giphy من أفضل الأماكن للعثور على الصور المضحكة والرسوم المتحركة الممتعة والعديد من الصور الترفيهية الأخرى. جميع الصور المضحكة التي تراها على الفيسبوك وتويتر من على موقع Ingur ولحسن الحظ أن هذه التطبيقات مجانية تماماً ويمكنك قضاء الكثير من الوقت عليها لقتل الملل وتسلية وقت الفراغ أو الحصول على الصور المضحكة.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

Musicolet

هذا التطبيق من أفضل تطبيقات تشغيل الموسيقى على الأندرويد. يحتوي التطبيق على جميع الأساسيات التي قد تحتاج إليها بما في ذلك قوائم التشغيل وتصفح الملفات والعديد من الميزات التي تسمح لك بتنظيم الألبومات وتحرير العلامات ودعم القصائد المدمجة. بالإضافة إلى كل ذلك يمكنك ضبط معادل وجهير الصوت بالشكل الذي تفضله ويمكنك تعيين وقت النوم لكي يتم إيقاف تشغيل التطبيق بشكل تلقائي وهناك العديد من عناصر التحكم والتطبيق مجاني وخالي من الإعلانات (حالياً) ولا يتطلب أي عمليات شراء من الداخل.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

Resilio Sync

إذا كنت لا تثق في التخزين السحابي فإن أفضل حل أمامك هو الاعتماد على تطبيق مثل Resilio Sync لأنه سيقوم بمزامنة جميع ملفاتك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك سواء كانت صور أو مقاطع فيديو أو صوت أو أي من التنسيقات الأخرى للملفات. يتم مزامنة كل شيء على الهاتف على جهاز الكمبيوتر ومع ذلك ستحتاج إلى تثبيت إصدار التطبيق المتوافق على سطح المكتب لكي تتمكن من استخدامه بشكل مناسب.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

TickTick

تطبيق TickTick من أفضل تطبيقات إدارة وتنظيم المهام للأندرويد. التطبيق مشابه إلى حد كبير مع تطبيق Wunderlist حيث يساعك على إنشاء قوائم المهام ومشاركتها مع أشخاص آخرين وتنظيم المهام وتخصيصها بطرق مختلفة والحصول على تذكيرات وإشعارات بمواعيد تنفيذ المهام. التطبيق مجاني ولكن يمكنك شراء الإصدار المدفوع الذي يحتوي على بعض الميزات الإضافية. التطبيق بسيط وبديهي وسهل الاستخدام ومناسب جداً للاستخدام الأسري والعائلي أو مكاتب وفرق العمل الصغيرة.

السعر : مجاني