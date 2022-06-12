النويري يفوز بجائزة فؤاد حداد العربية للشعر العامي

فاز الشاعر الليبي أحمد النويري بجائزة فؤاد حداد العربية للشعر العامي، حسب ما أعلن مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر السبت، خلال إعلانه لنتائج الدورة الثانية من الجائزة.

واعتبرت اللجنة، أن شعري أحمد النويري المولود في منطقة العسة عام 1937، والمصري سمير عبد الباقي، توفرت فيهما كل المعايير التي وضعها مؤسسو الجائزة، والتي يأتي على رأسها، جوانب الكم، والكيف، والذيوع والشيوع، والانتشار والتداول.

وكانت الدورة الأولى من هذه الجائزة قد أسفرت عن فوز كل من الشاعر المصري مجدي نجيب، والشاعر اللبناني طلال حيدر.

وأثرى النويري المسيرة الثقافية في ليبيا بعدد من الأعمال الأدبية، منذ أن بدأ ممارسة العمل الإعلامي قبل أكثر من 60 عاما، فقد كتب ملحمة أبو زيد الهلالي في ثلاثين حلقة، وقدم برنامج فنون الشعب في التلفزيون، وكتب برنامج مرزوق في السوق في الإذاعة المسموعة، وقدم وأعد برنامج قال صاحب العقل في شهر رمضان، وهو برنامج يومي من ثلاثين حلقة، على مدار أربعين عاما.

وأسس النويري فرقة الفنون الشعبية الليبية سنة 1963، إلى جانب انخراطه في لجنة الفنون بالحركة الكشفية بين 1959 و1963، كما تولى منصب رئيس قسم الفنون الشعبية بإدارة الفنون والثقافة، وكان عضو اللجنة العليا لرعاية الفنون والآداب.

وألف الشاعر عدة مؤلفات في التراث والشعر الشعبي منها لهيب المعركة، وغلا خدوجة، ومن تراث الشعب، ودائرة المعارف الليبية، ومن الذاكرة الشعبية، والمأثورات الشعبية في ليبيا، وقصيدة وقصة دائرة المعارف الشعبية والمسميات الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية