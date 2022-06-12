أبل تطلق أحدث حواسيبها المحمولة

كشفت شركة أبل الأمريكية عن أحدث حواسيبها المحمولة، والذي أطلقت عليه Macbook Pro with M2.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الحاسوب الجديد سيأتي بمعالج Apple M2، الذي يضم 8 أنوية، ومعالج رسوميات يضم 10 أنوية.

وأحاطت أبل هاتفها الجديد بهيكل مصنوع من الألمنيوم، بتصميم مشابه لتصميم Macbook Pro.

ويتميز الهاتف الجديد بوجود شاشة IPS مقاس 13.3 بوصة، ودقة عرض 1600*2560 بيكسل، ومعدل سطوع 500 شمعة\م2، ومجهزة بتقنيات True Tone.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية تجعله يعمل لمدة 20 ساعة في الشحنة الواحدة، وذاكرة وصول عشوائية بسعة 24 غيغا بايت تؤمّن سرعات عالية في التعامل مع البيانات.

يُذكر أنّ أبل لم تُقدم أي معلومات حول موعد طرح الحاسوب المتطور في الأسواق العالمية، ولا عن سعره.

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