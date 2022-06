لروح «شيرين أبوعاقلة»..«أبوشناق» يُغني، من كلمات شاعر ليبي

أصدر الفنان التونسي، لطفي بوشناق، فجر اليوم الأحد عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب وعلى صفحته الرسمية في فيسبوك، أغنية مهداة إلى روح الصحافية الفلسطينة شيرين أبو عاقلة، وهي من كلمات الشاعر الليبي، فيصل الشريف.

وصدرت الأغنية في شكل شريط مصور يوثق للحظة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي، للصحافية شيرين أبو عاقلة وعملية دفنها، مع التأكيد على ارتباطها بالقدس والقضية الفلسطينية.

يذكر أن الفنان لطفي بوشناق قد غنى الكثير من الأغاني التي تنتصر لحقوق الشعوب المقموعة، إذ غنى لفلسطين الكثير من الأغاني أشاد فيها بنضالات الشعب الفلسطيني من أجل استرداد أرضه المغتصبة من الاحتلال الصهيوني.

كما سبق له وأن غنى لسراييفو في البوسنة والهرسك عندما كانت تتعرض للتدمير من قبل الجيش الصربي في تسعينيات القرن الماضي، وغنى أيضا لرفع التمييز العنصري عن جنوب أفريقيا قبل تخلصها من نظام الأبرتايد.

