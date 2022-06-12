غوغل تواجه تحقيقا جديدا في بريطانيا لهذا السبب

فتحت هيئة المنافسة والأسواق في بريطانيا تحقيقاً مع شركة غوغل بشأن تطبيق غوغل بلاي بناءً على شبهات تتعلق بسلوك مضاد للمنافسة.

وقالت الهيئة إنّ الشبهات تتحدث عن خرق غوغل لقانون المنافسة بشأن توزيع التطبيقات في المملكة المتحدة.

كما حددت الهيئة العديد من التدخلات الأخرى المحتملة للتصدي لهيمنة عمالقة وادي السليكون “سليكون فالي” في موجة من الإعلانات التي صدرت في 10 يونيو الجاري.

وأكدّت الهيئة تخطيطها لفتح تحقيق آخر في القوة السوقية لآبل وغوغل في متصفحات الهواتف الذكية، وقيود آبل على الألعاب السحابية.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المنافسة والأسواق أندريا كوسيلي في بيانٍ رسمي إنّ هذه القضية ستنضم إلى 8 قضايا مفتوحة حالياً ضد شركات تكنولوجيا العملاقة.

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