ريلمي تعتزم الإعلان عن هاتف GT Neo 3T خلال هذا الشهر وهذه هي مواصفاته بالتفصيل!

أطلقت شركة ريلمي هاتف Realme GT Neo3 في شهر مارس الماضي في موطنها الرئيسي، الصين، ثم تم إطلاقه في بعض دول آسيا ومن بينها الهند في شهر أبريل. ومؤخراً فقط، أكدت الشركة على اعتزامها بالإعلان عن إصدار جديد باسم Realme GT Neo 3T في شهر يونيو المقبل وتحديد في يوم 7 من الشهر.

بناءً على العديد من الشائعات السابقة، يحمل الهاتف رقم طراز RMX3371 وقد تم رصده على منصة معايير قياس الأداء GeekBench بمعالج كوالكم الرائد Snapdragon 870 SoC مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت ويعمل بنظام أندرويد 12.

العديد من التسريبات تؤكد على أن الهاتف القادم سيكون عبارة عن نسخة معدلة من الهاتف الأصلي Realme Q5 Pro الذي تم الإعلان عنه في الصين الشهر الماضي. والآن دعونا نتعرف معكم على مواصفات الهاتف بالتفصيل قبل الإعلان عنه بشكل رسمي.