ريلمي تعتزم الإعلان عن هاتف GT Neo 3T خلال هذا الشهر وهذه هي مواصفاته بالتفصيل!

أطلقت شركة ريلمي هاتف Realme GT Neo3 في شهر مارس الماضي في موطنها الرئيسي، الصين، ثم تم إطلاقه في بعض دول آسيا ومن بينها الهند في شهر أبريل. ومؤخراً فقط، أكدت الشركة على اعتزامها بالإعلان عن إصدار جديد باسم Realme GT Neo 3T في شهر يونيو المقبل وتحديد في يوم 7 من الشهر.
بناءً على العديد من الشائعات السابقة، يحمل الهاتف رقم طراز RMX3371 وقد تم رصده على منصة معايير قياس الأداء GeekBench بمعالج كوالكم الرائد Snapdragon 870 SoC مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت ويعمل بنظام أندرويد 12.
العديد من التسريبات تؤكد على أن الهاتف القادم سيكون عبارة عن نسخة معدلة من الهاتف الأصلي Realme Q5 Pro الذي تم الإعلان عنه في الصين الشهر الماضي. والآن دعونا نتعرف معكم على مواصفات الهاتف بالتفصيل قبل الإعلان عنه بشكل رسمي.
- الشاشة: قياس 6.62 بوصة بدقة 2400×1080 بكسل عبارة عن لوحة عرض E4 AMOLED بمعدل تحديث 120Hz مع دعم لمرئيات +HDR10 ومعدل سطوع تبلغ ذروته 1300 نقطة ضوئية مع تدرجات لونية DCI-P3 بنسبة 100% وبنسبة 106% من تدرجات ألوان NTSC ونسبة تعتيم 16000 محمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass 5
- المعالج: شريحة Qualcomm Snapdragon 870 SoC تحتوي على وحدة معالجة رسومية Adreno 650
- الذاكرة العشوائية والتخزين: 8 جيجابايت رام LPDDR5 + ذاكرة تخزين 128/256 جيجابايت UFS 3.1
- نظام التشغيل: واجهة Realme UI 3.0 المستندة على نظام أندرويد 12
- شريحة الخط: ثنائي الشريحة
- الكاميرا الخلفية: مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.79 + وحدة إضاءة Flash LED + عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 108 درجة بفتحة عدسة f/2.2 + عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4
- الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 16 ميجابكسل
- الميزات الإضافية: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة
- الصوت: USB Type-C + صوت ستريو + الدعم لمؤثرات Dolby Atmos + تقنية Hi-Res Audio
- الوزن والأبعاد: سُمك 8.5 مم ويزن الهاتف 194 جرام
- سُبل الاتصال:5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/ GLONASS / Navic/ QZSS/ Galileo, NFC, USB Type-C
- البطارية: سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات
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