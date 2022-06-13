زر تعديل التغريدات على تويتر سيشتمل على مؤقت زمني!

جميعنا كنا في أمس الحاجة إلى ميزة تعديل التغريدات على موقع العصفور الأزرق، تويتر. ومن المقرر أن يتم إطلاق هذه الميزة بالفعل وطرحها إلى الجمهور خلال وقت قريب جداً، من المؤكد أن هذه الميزة قيد الاختبار في الوقت الحالي.

ومؤخراً فقط، بفضل تغريدة المستخدم Nima Owji، من المحتمل أن يشتمل زر تعديل التغريدات على مؤقت زمني، حيث سترى مؤقت زمني بجانب زر التعديل الذي سيخبرك بالفترة الزمنية المتبقية التي تسمح لك بتعديل التغريدة خلالها.

منذ عدة أسابيع، سأل آيلون ماسك المستخدمين ما إذا كانوا في حاجة إلى زر جديد يسمح لهم بتعديل التغريدات على موقع تويتر، وإجابة معظم المستخدمين كانت إيجابية.

ومنذ ذلك الحين، ظهرت العديد من التقارير التي تفيد بأن الشركة كانت تعمل بالفعل على زر تعديل التغريدات لفترة زمنية طويلة، حتى قبل أن يحصل إيلون ماسك على منصب الرئيس والمدير التنفيذي للشركة.

بمجرد أن يتم إطلاق الميزة ستكون حصرية في البداية لمستخدمي Twitter Blue فقط للاختبار قبل أن تصل إلى الجمهور في وقت لاحق.

زر تعديل التغريدات يشتمل على مؤقت زمني محدود

للأسف الشديد لا زلنا نعتمد على التقارير المُسربة والشائعات ونحاول جميع المزيد من المعلومات حول هذه الميزة المنتظرة بشدة. ومنذ فترة زمنية قصيرة علمنا أن زر التعديل سيشتمل على مؤقت زمني محدود يسمح لك خلاله بتعديل التغريدة.

من المحتمل أن تلاقي الميزة نقداً كبيراً من الجمهور، ولكن يبدو أن الشركة تؤمن جداً بفكرة محاسبة الأشخاص على تغريداتهم التي ينشرونها. وهذا يعني أنه بمجرد نفاذ الفترة الزمنية المسموحة لتعديل التغريدة، فلن يكون المستخدمون قادرون على العودة وتعديلها بعد نفاذ المهلة.

وبفضل تغريدة Nima أصبح لدينا فكرة عما ستبدو عليها ميزة تعديل التغريدات والمؤقت الزمني المحدود. من الواضح أن لقطة الشاشة التي نشرها المستخدم تم التقاطها على سطح المكتب وليس الهاتف الذكي.

من الواضح أنه بمجرد أن تقوم بنشر تغريدة جديدة على موقع تويتر سوف تجد في الركن العلوي الأيمن مؤقت زمني يخبرك بالفترة الزمنية المسموح لك خلالها بتعديل التغريدة.

على الرغم من أن هذه المعلومة ليست جديدة كلياً، إلا أن هذه الفترة الزمنية تتعارض مع الفترة الزمنية التي رصدتها العديد من التقارير السابقة، إذ أن العديد من التقارير أشارت إلى أن المهلة الزمنية ستكون عبارة عن ساعة واحدة كاملة، ولكن تغريدة Owji تشير إلى إنها ستكون 30 دقيقة فقط.

لسنا متأكدين مما إذا كان هذا المستخدم قرر التقاط لقطة الشاشة بعد نصف ساعة من كتابة تغريدته، أم أن شركة تويتر قررت تقليص الفترة الزمنية إلى نصف ساعة بدلاً من ساعة كاملة.