نتفليكس تعلن عن جزء ثاني من لعبة الحبار

أعلنت منصة نتفليكس عن استعدادها لإنتاج جزء ثاني من مسلسل “لعبة الحبار”، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من العمل.

وأشارت نتفليكس إلى أنها توصلت إلى اتفاق مع مؤلف الجزء الأول ومخرجه هوانغ دونغ هيوك من أجل كتابة جزء جديد، دون أن تكشف أي معلومات عن موعد عرضه.

وكان الجزء الأول من المسلسل، والذي تناول قصة مشاركة أشخاص يعانون من ضائقة مالية كبيرة في مسابقة مميتة، حيث يلعبون لعب الأطفال ليفوز واحد منهم في النهاية بجائزة مالية كبيرة، في حين يلقى بقية الأشخاص حتفهم.

يذكر أن الجزء الأول من “لعبة الحبار”، الذي عرض في سبتمبر الماضي؛ حقق أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ نتفليكس خلال مدة قصيرة من عرضه.

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