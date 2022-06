جدري القرود.. تسجيل حالات غير مؤكدة في ليبيا

كشف رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح عن وجود حالات يشتبه إصابتها بجدري القرود، وأنّها حالات غير مؤكدة.

السائح وفي منشور عبر صفحته بموقع فيسبوك ذكر أنّ الحالات المرضية التي انتشرت مؤخرا وخاصة في المدارس، مشيرا على أنّ هذا فيروس طبيعي ينتشر كل سنة وأنّ هذا الانتشار ليس في ليبيا فقط، انما يوجد في عدة دول من العالم.

وتابع السائح، أنّ فرق الرصد في البلديات قامت بأخذ بعض العينات من بعض الحالات المصابة، وتبيّن انّها حالات للإنفلونزا بنوعيها A & B، وهذه حالات قليلة ولا تشكل أي خطر، مشيرا إلى توفر علاجها وجرى توزيعه على المستشفيات.

وحول انفلونزا الخنازير، أوضح السائح أن الفترة القادمة ستتداول أخبار على انتشار المرض بشكل كبير، منوها إلى أنّ هذا هو انفلونزا H1N1 وهي موسمية وعلاجها متوفر ووضع ليبيا مستقر وهي حالات بسيطة وتلقت العلاج.

وفي سياق متصل، أشار السائح إلى أنّ رئاسة الوزراء وافقت على توريد باقي تطعيمات الخاصة بشلل الأطفال، وأنّ جهاز الإمداد الطبي بالتعاون مع المصرف المركزي سيشرعون في تنفيذ هذه الشحنة.

