بوكيت تطلق قارئ كتب إلكترونية مقاوما للماء

كشفت شركة بوكيت عن قارئ كتب إلكترونية جديد مناسب للاستخدامات الشاقة ومقاوم للماء، أطلقت عليه Era.

وقالت الشركة السويسرية إن القارئ الجديد سيأتي بشاشة لمسية E Ink Carta 1200 مقاس 7 بوصة ودقة عرض 1,680× 1,264 بيكسل، قادرة على عرض 16 درجة من درجات اللون الرمادي.

وتروج بوكيت لقارئها الجديد من خلال توافقه مع فئة الحماية IPX8، ومقاومته الغمر في الماء على عمق مترين حتى ساعة كاملة.

ويتميز هذا الجهاز بذاكرته التي تتراوح سعتها ما بين 16 و64 غيغا بايت، مما يتيح للمستخدم حفظ آلاف الكتب العادية والصوتية، وبإمكانية إدارة المكتبة بسهولة عبر واي فاي الشبكة المنزلية.

يذكر أن بوكيت ستوفر الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 199 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية