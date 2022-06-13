محمد إمام يكشف عن البوستر الرسمي لفيلم عمهم

بدأ الفنان المصري محمد إمام الترويج لفيلمه الجديد “عمهم” من خلال نشر البوستر الرسمي للعمل على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر محمد إمام البوستر الرسمي للفيلم الذي سيبدأ عرضه في دور السينما المصرية في 7 يوليو القادم، بالتزامن مع موسم عيد الأضحى، حيث ظهر بثياب ملاكم وبيده جنزير، وخلفه مجموعة من مشجعيه.

وفيلم “عمهم” من تأليف وسام صبري، وإخراج حسن المنباوي، وبطولة محمد إمام، سيد رجب، هدى المفتي، محمود حافظ، محمد لطفي وغيرهم من الفنانين.

يذكر أن فيلم “لص بغداد” يعد آخر أفلام محمد إمام، وشارك فيه عدد من النجوم أمثال: ياسمين رئيس، فتحي عبد الوهاب، أمينة خليل، محمد عبر الرحمن توتة، بيومي فؤاد، وأحمد رزق.

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