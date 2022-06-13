على مستخدمي الأندرويد توخي الحذر – أكثر من 600 تطبيق مُلغم بأحصنة طروادة!

دائماً الخوف من الإصابة بأحصنة طروادة المصرفية يلوح في الأفق، واليوم تقرير جديد يلقي الضوء على بعض تطبيقات الأندرويد المتواجدة على متجر جوجل بلاي المُلغمة بهذا النوع الخطير من الفيروسات.

وفقاً للتقرير فلقت تمكنت أكثر من 10 فيروسات من أحصنة طروادة المصرفية التسلل إلى أكثر من 600 تطبيق على متجر جوجل بلاي.

يُمكن لأحصنة طروادة سرقة المعلومات المصرفية من هواتف المستخدمين

تحتوي التطبيقات البالغ عددها 639 تطبيق على أكثر من مليار عملية تنزيل عبر متجر جوجل بلاي فقط. وتستطيع هذه الفيروسات سرقة معلومات تسجيل الدخول داخل العديد من التطبيقات المالية والمصرفية التي يعتمد عليها المستخدمون، مما يجعلها قادرة على سرقة بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بالمستخدمين.

بالإضافة إلى ذلك تستطيع هذه الفيروسات الإمساء بكلمات المرور التي يقوم المستخدم بكتابتها على لوحة مفاتيح الهاتف، ولديها القدرة على الوصول إلى إعدادات إمكانية الوصول من خلال النقر عليها لتنفيذ مجموعة خطيرة من الإجراءات.

ومن خلال استطلاع الرأي الذي أجري العام الماضي على سكان الولايات المتحدة الأمريكية، فلقد اتضح أن ثلاثة من كل أربعة مستخدمين يستخدمون هواتفهم الأندرويد من أجل الوصول إلى التطبيقات المصرفية لمتابعة حساباتهم المالية يومياً.

وقد أشار التقرير إلى أن هذا الأمر يجعل العديد من المستخدمين عُرضة للإصابة بهذه الفيروسات بسهولة شديدة. بناءً على التقرير، فإن أكثر من 121 تطبيق على المتجر استهدف مستخدمي الولايات المتحدة، تليها المملكة المتحدة بحوالي 55 تطبيق ثم إيطاليا 43 تطبيق ثم تركيا 34 تطبيق ثم استراليا 33 تطبيق ثم فرنسا 31 تطبيق.

وقيل أن Teabot هو أكثر حصان طروادة نشط بين هذه التطبيقات، حيث تم وضعه بداخل 410 تطبيق من أصل 639 تطبيق. في نفس الوقت وُجد حصان طروادة Exobot بداخل 324 تطبيق وهو ما يمثل أكثر من نصف التطبيقات المُصابة.

وقد تم التأكيد على أن التطبيق المالي الهندي PhonePe كان واحداً من أكثر التطبيقات المستهدفة التي تم تنزيلها عبر متجر جوجل بلاي. واستطاعت أحصنة طروادة إصابة العديد من التطبيقات المالية الشهيرة الأخرى والتي كان من بينها Crypto Binance وتطبيق Cash الشهير الذي يساعد المستخدم على الدفع بواسطة الهاتف.

كلا التطبيقين المعنيين تم تنزيلهما عبر متجر جوجل بلاي أكثر من 50 مليون مرة وهما بالتأكيد يحتويان على أنواع أحصنة طروادة السابق ذكرها.