تحديث iOS 16 – خمس مزايا جديدة تم نسخها من الأندرويد!

قدمت ابل للجمهور تحديث iOS 16 الجديد ومغه أرفقت ابل عشرات المزايا والتعديلات الجديدة على النظام، لكن ليس كل تلك المزايا أصيلاً من إبداع ابل فقد قامت بالفعل بنسخ واستلهام بعضها من نظام الأندرويد المنافس، نستعرض بعضها في هذا المقال.

1. خاصية النص المصاحب Live Caption

هي خاصية وفقاً لآبل تتيح تحويل الأصوات إلى نصوص مكتوبة على الشاشة أثناء مكالمات فيس تايم أو عند تشغيل الفيديو أو الأصوات عموماً على الجهاز. تلك الخاصية مشابهة لميزة Live Caption التي أعلنت عنها ابل سابقاً قبل سنوات ومتوفرة بالفعل للمكالمات الصوتية والمرئية والرسائل الصوتية بشكل عام.

تلك الخاصية موجهة بشكل أساسي لأولئك الذين لديهم مشاكل في السمع ولا يستطيعون التفاعل والتواصل عبر الهاتف بالطريقة التقليدية، ومن الجيد أن يحتوي كلا النظامين على تلك الميزة المهمة ضمن مزايا تسهيلات الاستخدام لذوي الاحتياجات الخاصة.

2. أدوات شاشة القفل

مع تحديث iOS 16 أضافت ابل إمكانية تخصيص شاشة القفل Lock Screen من خلال إضافة مجموعة من الأدوات “الويدجت” إليها ويأتي ذلك تِباعاً لما فعلته العام السابق مع تحديث iOS 15 لتخصيص الشاشة الرئيسية.

بطبيعة الحال، فإن تخصيص الواجهة سواء على شاشة القفل أو الشاشة الرئيسية موجوة منذ سنوات بعيدة، وتحديداً منذ إصدار أندرويد 4.2. والآن لا تزال واجهة ساموسونج One UI تقدم للمستخدم ويدجت يستطيع إضافتها لشاشة القفل.

3. ميزة مكتبة الصور المشتركة على الآي كلاود

ميزة المكتبة المشتركة iCloud Shared Photo Library في تحديث iOS 16 تتيح عمل ألبومات مشتركة مع عدد يصل إلى 5 أشخاص، وخيار لرفع الصور للألبوم مباشرة من الكاميرا للألبوم المشترك، ويمكن لجميع الأشخاص المشاركة والتعديل والحذف.

في الحقيقة خدمة صور جوجل Google Photos تقدم تلك الميزة منذ أمد بعيد مع خيارات أوسع، علماً بأن مستخدمو الآيفون أيضاً يمكنهم الاستفادة منها عند تنزيل تطبيق صور جوجل على أجهزتهم.

4. التراجع عن إرسال رسالة بريد إلكتروني

تطبيق البريد في تحديث iOS 16 يتيح إمكانية التراجع عن إرسال الرسالة البريدية في غضون 10 ثوان. الكثير منا يعلم أن جوجل بالفعل تتيح هذه الميزة في تطبيق البريد الإلكتروني Gmail الخاص بها منذ أكثر من 10 سنوات.

5. الترجمة عبر الكاميرا

تطبيق الترجمة في تحديث iOS 16 يتيح الترجمة الحية من خلال الكاميرا الخاص بالايفون، نفس تلك الميزة موجودة بالفعل في تطبيق جوجل للترجمة منذ سنوات وتعتمد على الذكاء الاصطناعي في اكتشاف النصوص واللغة المكتوبة بها ثم ترجمتها ترجمة حية.