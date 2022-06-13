ما هي علامات الإصابة بضربة شمس؟

قال المركز الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر إن خطر الإصابة بضربة شمس يزداد في فصل الصيف، خاصة في حال تعرض الشخص لأشعة الشمس المباشرة لأكثر من نصف ساعة متواصلة.

وحدد المركز الألماني أعراض الإصابة بضربة الشمس بصداع وآلام في مؤخرة العنق، غيثان، قيء، الحمى، آلام الأطراف، الشعور بالإعياء، تقلصات البطن، فقدان الوعي، والرعشة.

ودعا الأشخاص، عند ملاحظة هذه الأعراض؛ إلى الابتعاد عن أشعة الشمس، والتوجه إلى مكان ظليل، والاستلقاء مع رفع الجزء العلوي من الرأس، وتبريد مؤخرة العنق بمنشفة بادرة، وشرب كميات كبيرة من السوائل.

وللوقاية من ضربة الشمس، دعا المركز الألماني إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتغطية الرأس، ووضع مظلة، واستخدام واقٍ شمسي بمعيار حماية SPF.

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