تقيؤ الدم دليل على أمراض خطيرة

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الجهاز الهضمي من تقيؤ الدم، وقالت إنّه يدل على الإصابة بأمراض خطيرة كالتهاب أو قرحة المعدة والاثني عشر، أو التهاب المريء، أو دوالي المريء، أو تمزق البطانة المريء، أو سرطان الرئة، أو سرطان المعدة، أو سرطان المريء.

وقالت الرابطة الألمانية إنّه قد يكون مصحوباً بأعراض أخرى اعتماداً على مصدر النزيف كالغثيان، العرق البارد، شحوب الجلد، انخفاض ضغط الدم، ضيق التنفس، وعدم انتظام ضربات القلب، صدمة في الدورة الدموية مصحوبة بالخوف والقلق وعدم انتظام ضربات القلب.

ودعت الرابطة الألمانية إلى استشارة الطبيب فور ظهور هذه الأعراض، وذلك من أجل الحصول على العلاج المناسب.

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