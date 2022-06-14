في ولاية أميركية.. استقبل 100 صرصار بمنزلك مقابل ألفي دولار

أعلنت شركة لمكافحة الآفات عن تقديم 2,000 دولار لأصحاب المنازل في الولايات المتحدة مقابل إطلاق 100 صرصور في منازلهم لاختبار طرق تجريبية لمكافحة الآفات.

وقالت الشركة، ومقرها في ولاية كارولينا الشمالية، إنها تسعى للحصول على 5-6 من أصحاب المنازل للسماح للشركة بإطلاق حوالي 100 صرصور في منازلهم لاختبار طرق جديدة للتخلص من الحشرات.

وأضافت أن التجربة ستستمر لمدة 30 يومًا تقريبًا، وسيستخدم فريق مكافحة الآفات الطرق التقليدية للقضاء على الصراصير إذا ثبت عدم نجاح التقنيات التجريبية.

وأردفت الشركة: “ستكون جميع علاجات الصراصير المختبرة آمنة للأسرة والحيوانات الأليفة، يجب ألا تجرب أي علاجات إضافية للصراصير خلال مدة الدراسة”.

وقالت الشركة إن أصحاب المنازل سيحصلون على 2,000 دولار مقابل التجربة.

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