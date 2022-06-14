جالكسي زد فولد 3 وزد فليب 3 يحصلان على ميزات تصوير جديدة في التحديث الأخير!

في شهر مايو الماضي أعلنت شركة سامسونج أنها تعتزم طرح بعض ميزات الكاميرا المتواجدة على هواتف سلسلة جالكسي إس 22 من أجل الجيل الثالث من هواتفها القابلة للطي، جالكسي زد فولد 3 وجالكسي زد فليب 3 خلال الأشهر التالية.

تم طرح الميزات الجديدة لهواتف جالكسي إس 21 على الفور، ويبدو أن كل من جالكسي زد فولد 3 وجالكسي زد فليب 3 بدأوا في تلقي التحديث الجديد مؤخراً.

الغرض الرئيسي من وراء التحديث الجديد هو تحسين التصوير الليلي على هواتف الشركة القابلة للطي. من شأنه مساعدة المستخدمين على التقاط صور بورتريه أكثر إشراقاً أثناء التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

بالإضافة إلى ذلك، بات مسموح على هواتف الشركة القابلة للطي استخدام عدسة التيليفوتو المُقربة للتكبير والتصغير في وضع تصوير البورتريه أو ما يُسمى باسم وضع التصوير الرأسي.

أيضاً ستحصل هواتف الجيل الثالث القابلة للطي على تحسينات في ميزة الإطارات التلقائية. أطلقت شركة سامسونج هذه الميزة لأول مرة على هواتف الجيل الثاني القابلة للطي، ولكنها عملت على تحسينها من أجل هواتف سلسلة جالكسي إس 22 ولكن لم يتم تطبيق التحسينات الجديدة على هواتف الجيل الثالث القابلة للطي.

الهدف الأساسي من التحسينات التي طالت ميزة الإطارات التلقائية أن تسمح لكل من سامسونج جالكسي زد فولد 3 وجالكسي زد فليب 3 بالقدرة على ضبط الإطار لالتقاط صورة عن طريقة التكبير أو التصغير بناءً على موضع الهدف.

ميزة الإطارات التلقائية ستسمح للهواتف المعنية بإمكانية تضمين ما يصل إلى 10 اشخاص بداخل إطار واحد عند التصوير من مسافة لا تتجاوز الخمسة أمتار على أقصى تقدير.

أخيراً وليس آخراً، حصل كل من جالكسي زد فولد 3 وزد فليب 3 على بعض التحسينات الجديدة التي تعزز من قدرات التصوير أثناء الاعتماد على تطبيقات الكاميرا التابعة للجهات الخارجية، بما في ذلك تطبيقات التواصل الاجتماعي التي تدعم خاصية الكاميرا.

سامسونج تطرح ميزات الكاميرا الجديدة لعدد كبير من هواتفها الرئيسية

على الرغم من طرح سامسونج لتحديث الكاميرا الجديد لهواتف الجيل الثاني القابلة للطي منفذ فترة قريبة، إلا أنه لم يصل إلى مستخدمي أوروبا مؤخراً فقط، ومن المتوقع أن يصل إلى جميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم تدريجياً.

وكانت قد وعدت الشركة بأن هناك العديد من ميزات الكاميرا الجديدة التي ستصل إلى هواتفها الرئيسية السابقة مثل جالكسي إس 20 وجالكسي نوت 20 وجالكسي إس 10 وجالكسي نوت 10 وجالكسي إس 10 لايت وجالكسي نوت 10 لايت وجالكسي زد فولد 2 وجالكسي زد فليب، ولكن الأمر متوقف بناءً على الطُرز التي سيكون لديها قابلية على دعم الميزات الجديدة.