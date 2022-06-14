إصدارات ساعة ابل التي تدعم تحديث watchOS 9 الجديد

تحديث ساعة ابل الذكية watchOS 9 من التحديثات الجديدة التي أعلنت عنها ابل مؤخراً ضمن فعاليات مؤتمر ابل السنوي للمطورين WWDC 2022. وإذا كنت تتساءل هل ستدعم ساعة ابل الذكية خاصتك التحديث الجديد أم لا، فإليك ما نعرفه عن ذلك.

بدايةً، بجب أن ننوه إلى المزايا الجديدة في تحديث watchOS 9 والمتمثلة في إضافة المزيد من وجوه الساعة، المزيد من التفاصيل والمؤشرات أثناء التمارين الرياضية وخاصة الجري، إمكانية تخصيص وجوه الساعة بشكل أكبر.

إضافة إلى ذلك هناك أيضاً ميزة عرض مدة نوبات الدخول في الرفرفة الأذينية بالنسبة لمرضى القلب، وكذلك تحسين نظام تتبع النوم من خلال عرض مدد مراحل النوم المختلفة، ولا ننسى كذلك تطبيق الأدوية الجديد الخاص بتنظيم تناول الادوية وتذكيز المستخدم بها وغير ذلك.

تحديث watchOS 9 يدعم ساعة ابل بالإصدارات التالية:

Apple Watch Series 4 (2018)

Apple Watch Series 5 (2019)

Apple Watch SE (2020)

Apple Watch Series 6 (2020)

Apple Watch Series 7 (2021)

Apple Watch Series 8 (2022, مثبت مسبقاً)

كما نرى فإن تحديث watchOS 9 سوف يُسقط الدعم عن الجيل الثالث من ساعة ابل Apple Watch Series 3 فضلاً عن أي إصدار أقدم.

حالياً تحديث watchOS 9 متاح فقط للمطورين وسوف يصدر قريباً بنسخة تجريبية عامة Public Beta لمن يريد تجربته من المستخدمين العاديين، أما النسخة النهائية من التحديث فسوف تصدر لاحقاً هذا العام خلال سهر سبتمبر المقبل على الأرجح كما هو معتاد.