لذيذ وانتهى.. بديل ماكدونالدز الجديد في روسيا

أعلنت السلطات الروسية عن إطلاق سلسلة المطاعم الجديدة “لذيذ وانتهى”، مكان عملاق البرغر الأميركي ماكدونالدز، الذي أعلن انسحابه بسبب الحرب الأوكرانية من روسيا.

ويرى مراقبون أن روسيا تهدف من هذه الخطوة إلى تأكيد قوة الاقتصاد الروسي وكفاءة مواردها البشرية في مواجهة العقوبات الغربية.

وبقيت سلسلة مطاعم ماكدونالدز في روسيا22 عامًا، وأنشأت 850 مطعمًا قبل أن تنسحب في مارس الفائت من روسيا ردًا على حرب أوكرانيا؛ مما دفع بروسيا لشراء المطاعم وإعادة فتحها بمسمى جديد.

ومن المتوقع أن يتم استثمار 7 مليارات روبل (125,56 مليون دولار) في السلسلة الجديدة التي ستقوم بتوظيف 51 ألف شخص.

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