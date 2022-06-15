نتفليكس تستعد لإطلاق مسابقة واقعية من لعبة الحبار

أكدت منصة نتفليكس العالمية استعدادها لطرح مسابقة جديدة واقعية مستمدة من مسلسل “لعبة الحبار” ستطلق عليها “لعبة الحبار.. التحدي”.

وخصصت المنصة العالمية جوائز بقيمة 4,56 ملايين دولار ستوزع على 456 مشاركا في اللعبة، وهو ذات عدد المشاركين في ألعاب المسلسل.

وقالت نتفليكس إن هذا المبلغ يعد أكبر مبلغ مقطوع يقدم في تاريخ برامج التلفزيون الواقعية، وأشارت إلى أن أسوأ شيء يمكن أن يحصل للمشترك هو عدم الفوز بأي مبلغ مالي.

وأكدت المنصة العالمية على أن المسابقة ستتكون من 10 حلقات، وستشمل ألعابًا مستوحاة من المسلسل بالإضافة إلى ألعاب أخرى.

يذكر أن مسلسل “لعبة الحبار” حقق نجاحا كبيرا عند عرضه، حيث وصلت مشاهداته خلال أول 28 يومًا من عرضه إلى 1,28 مليار ساعة.

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