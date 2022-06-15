واتس اب يبدأ في اختبار ميزة نقل الرسائل من الأندرويد إلى الايفون

بدأ المطورون في واتس اب توفير خاصية نقل المحادثات من الايفون إلى الأندرويد وقد بدأ ذلك مع هواتف سامسونج جالكسي بشكل حصري قبل أن تتوفر تلك الميزة لكافة الهواتف العاملة بنظام أندرويد 12 لاحقاً.

الآن، يبدأ مطورو واتس اب اختبار الميزة بالطريقة العكسية وهي نقل المحادثات من الأندرويد إلى الايفون ولن يطول الأمر كثيراً قبل أن تُتاح للجميع.

أحد أهم العقبات التي تحول دون تحول المستخدمين من الأندرويد إلى الايفون والعكس هو عدم قدرتهم على نقل البيانات ومنها رسائل واتس اب بطريقة سلسة ودون فقدان أيٍ منها.

هذه الميزة سوف تتيح نقل رسائل واتس اب من تطبيق واتس اب على الأندرويد (من إصدار أندرويد 5 فما أحدث) إلى الايفون (بنظام iOS 15.5 فما أحدث).

يُشترط كذلك أن يتم استخدام نفس رقم الهاتف (وهو أمر منطقي) كما ستكون عملية النقل متاحة فقط عن الإعداد المبدئي للايفون الجديد.

عملية النقل ستكون متاحة ضمن تطبيق ابل الرسمي لنقل البيانات Move to iOS مع اشتراطات إضافية وهي توصيل الهاتفين على نفس شبكة الوايفاي وكذلك وضعهما على الشاحن.

يتم نقل الرسائل فقط بما تحتويه من نصوص وصور ووجوه تعبيرية والصورة التعريفية والإعدادان ولكن دون سجل المكالمات بحسب ما ذكر واتس اب على الموقع الرسمي.

هذه الميزة القادمة سوف تفيد الغالبية العظمى من مستخدمي واتس اب ولن تضطرهم إلى استخدام برامج بديلة (مدفوعة في أغلبها) وتتبع إجراءات نقل معقدة.