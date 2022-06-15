مايكروسوفت تحيل متصفح Internet Explorer للتقاعد

أعلنت شركة مايكروسوفت إحالة متصفحها الشهير Internet Explorer إلى التقاعد بعد 27 عامًا من العطاء.

وقالت الشركة إن الدعم سيتوقف لجميع إصدارات متصفحها الشهير وحتى آخر إصدار Explorer11 بدءًا من 15 يونيو الجاري، لتضع بذلك حدًا لرحلته التي بدأت عام 1995، حيث كان هذا المتصفح الأول في العالم خاصة في نهاية التسعينيات وبداية الألفية.

ودعت مايكروسوفت الأجهزة التي لا تزال تستخدم هذا المتصفح إلى إلغاء تثبتيه لأن توقف الدعم سيؤدي إلى حدوث ثغرات أمنية يصعب صدها.

وبررت مايكروسوفت قرار إيقاف المتصفح بسبب تراجع شعبيته، ولجوء المستخدمين إلى الموديلين فالي كروم من غوغل، وسفاري من آبل.

يُذكر أن مايكروسوفت أطلقت النسخة الأولى من Internet Explorer في عام 1995، وكانت هذه النسخة جزءًا من الوظائف الإضافية لنظام التشغيل Windows 95، قبل أن يصبح متصفحًا مجانيًا بمرور الوقت.

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