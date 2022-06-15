تسريب مواصفات هاتف Oppo Reno 7A – الإطلاق أصبح وشيكاً!

أطلقت العلامة التجارية المملوكة من قِبل مجموعة BBK Electronics سلسلة هواتف Oppo Reno 8 الشهر الماضي في موطنها الرئيسي، الصين، ومن المحتمل أن تصل السلسلة الجديدة إلى السوق العالمية خلال الشهر القادم على أقصى تقدير.

ومع ذلك، يبدو أن الشركة الصينية لم تنتهي من سلسلة Oppo Reno7 بعد، حيث نشرت بعض المواقع التقنية ومن بينها موقع 91mobile عروض جديدة لهاتف جديد ضمن السلسلة والذي يُقال أنه سيحصل على لقب Oppo Reno 7A.

من خلال العروض المُسربة يتضح لنا أن الهاتف يحتوي على شاشة مثقبة بفتحة ثقب في الركن العلوي الأيسر من الشاشة لإيواء كاميرا السيلفي.

تحتوي الحافة اليسرى من الهاتف على أزرار رفع وخفض الصوت، في حين أن الإطار الأيمن يحتوي على زر الطاقة الرئيسي. الغطاء الخلفي يحتوي على كاميرا ثلاثية ووحدة إضاءة Flash LED بداخل جزيرة مستطيلة الشكل.

من المؤكد أن هاتف Oppo Reno 7A سيشتمل على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة وسيأتي بلونين مختلفين وهما الأبيض الفضي والأسود.

للأسف الشديد لا توجد معلومات دقيقة حول مواصفات هاتف Reno 7A من شركة أوبو، ولكن يبدو أن الشركة تعتزم الإعلان عنه خلال الشهر المقبل.

في أخبار ذات صلة، تستعد العلامة التجارية الصينية من أجل إطلاق هاتف Reno 8 خارج موطنها الرئيسي، وسيأتي الهاتف باسم Reno 8Z.

سيحتوي هذا الهاتف على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 33 وات. بالتأكيد لن يدعم الهاتف تقنية الشحن اللاسلكي وهو أمر متوقع بالنظر إلى الفئة التي ينتمي إليها الهاتف وفئة المستخدمين المستهدفة.

بالنسبة لمواصفات الذاكرة العشوائية والتخزين، فسيأتي الهاتف بأكثر من شكل واحد: الطراز الأرخص ثمناً سيشتمل على ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجارام مصحوباً بسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت. وأغلى طراز من الهاتف سيشتمل على 8 جيجارام وسعة تخزين 256 جيجابايت، ويتوسطهم طراز 6 جيجارام جنباً إلى جنب مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

لم يتم التأكيد على مواصفات هاتف Reno 8Z بالتفصيل، ولكن سنحاول أن تطرق للحديث عن مواصفاته بمجرد أن نحصل على أي معلومات جديدة تخصه خلال الأيام القادمة.