منوعات

جديد سيغنال.. ميزة المؤشر الصوتي

تم النشر منذُ 27 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لتطوير تطبيق سينغال؛ قامت الشركة المالكة للتطبيق بإطلاق ميزة جديدة حملت اسم “المؤشر الصوتي”.

وقال القائمون على التطبيق إن الميزة الجديدة ستكون متاحة للمكالمات الفردية والجماعية، وستتيح الميزة الرؤية المباشرة للمستخدمين، ومعرفة الأشخاص الذين يتسببون بضوضاء في الخلفية.

وسيتكون المؤشر من نقاط في جهة الاتصال المعنية يتم تحريكها على شكل موجة عند التحدث.

يذكر أن المؤشر سيتوفر على أجهزة أندرويد اعتبارا من الإصدار 5.36.3 ، أما بالنسبة لمستخدمي آيفون فسيكونون قادرين على مشاهدة طول مقطع الفيديو قبل إرساله في الإصدار 5.36.1، والذي يعد أحدث إصدار لهذا النظام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك