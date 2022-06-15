جديد سيغنال.. ميزة المؤشر الصوتي

في إطار سعيها لتطوير تطبيق سينغال؛ قامت الشركة المالكة للتطبيق بإطلاق ميزة جديدة حملت اسم “المؤشر الصوتي”.

وقال القائمون على التطبيق إن الميزة الجديدة ستكون متاحة للمكالمات الفردية والجماعية، وستتيح الميزة الرؤية المباشرة للمستخدمين، ومعرفة الأشخاص الذين يتسببون بضوضاء في الخلفية.

وسيتكون المؤشر من نقاط في جهة الاتصال المعنية يتم تحريكها على شكل موجة عند التحدث.

يذكر أن المؤشر سيتوفر على أجهزة أندرويد اعتبارا من الإصدار 5.36.3 ، أما بالنسبة لمستخدمي آيفون فسيكونون قادرين على مشاهدة طول مقطع الفيديو قبل إرساله في الإصدار 5.36.1، والذي يعد أحدث إصدار لهذا النظام.

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