نصائح عليك الالتزام بها قبل التبرع بالدم في الفصل الحار

قال المركز الاتحادي الألماني للتوعية إن التبرع بالدم في فصل الصيف يحتاج إلى الالتزام بمجموعة من العادات، وذلك من أجل تعويض نقص السوائل.

وأكد المركز الاتحادي الألماني على ضرورة شرب المتبرع لكميات جيدة من السوائل، وأشار إلى أن شرب 3 لترات قبل التبرع يعد أمرًا مثاليًا، بالإضافة إلى ضرورة تناول وجبات غنية بالكربوهيدرات كالأرز والمعكرونة قبل التبرع بساعات عدة.

ودعا المركز الاتحادي إلى التخلي عن الأنشطة الرياضية والبدنية المرهقة قبل التبرع، والعمل على تعويض السوائل المفقودة بعد التبرع بشكل فوري.

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