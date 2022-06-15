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بالفيديو: كلب مشاغب يتسبب في حريق بأحد المنازل

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو لحريق في أحد المنازل الأميركية تسبب فيه كلب مشاغب.

وأظهر مقطع الفيديو قيام الكلب الذي يعيش خارج مدينة كانساس سيتي في ولاية بالاقتراب من الموقد، قبل أن يقوم بإشعاله ومغادرة المكان، ليندلع على إثرها حريق كبير في المنزل.

وأشار رئيس قسم الحرائق في دائرة جنوب بلانت إلى أن الحريق اندلع في 10 يونيو الجاري، بعد ما احترقت المقلاة التي كمية من الطعام.

وقال إن الحريق ألحق أضرارًا كبيرة في المنزل، في حين نجحت فرق الإنقاذ في إنقاذ الكلبين اللذين كانا موجودين فيه.

وناشد رئيس قسم الحرائق الأهالي استخدام وسائل مدمجة تمنع الأطفال والحيوانات من إشعار النار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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