بالفيديو: كلب مشاغب يتسبب في حريق بأحد المنازل

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو لحريق في أحد المنازل الأميركية تسبب فيه كلب مشاغب.

وأظهر مقطع الفيديو قيام الكلب الذي يعيش خارج مدينة كانساس سيتي في ولاية بالاقتراب من الموقد، قبل أن يقوم بإشعاله ومغادرة المكان، ليندلع على إثرها حريق كبير في المنزل.

وأشار رئيس قسم الحرائق في دائرة جنوب بلانت إلى أن الحريق اندلع في 10 يونيو الجاري، بعد ما احترقت المقلاة التي كمية من الطعام.

وقال إن الحريق ألحق أضرارًا كبيرة في المنزل، في حين نجحت فرق الإنقاذ في إنقاذ الكلبين اللذين كانا موجودين فيه.

وناشد رئيس قسم الحرائق الأهالي استخدام وسائل مدمجة تمنع الأطفال والحيوانات من إشعار النار.

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