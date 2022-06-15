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قرار مفاجئ.. فرقة BTS تقرر الاتجاه نحو الأعمال المنفردة بشكل مؤقت

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاجأت فرقة BTS الكورية الجنوبية عشاقها بعدما أعلنت إيقاف إطلاق الأغاني الجماعية، والتوجه إلى الأغاني المنفردة.

إعلان القرار جاء من خلال حفل عشاء قامت الفرقة بتصويره وبثه للجماهير، وأكد قائد الفرقة RM على أن السبب الرئيس في اتخاذ هذا القرار هو منح أعضاء الفرقة الوقت لكي ينضجوا ويطلقوا أعمالهم المستقلة، وأشار إلى أن المجموعة فقدت اتجاهها في الفترة الأخيرة.

وقال أعضاء الفرقة الشهيرة إنهم سيعودون لاستئناف العمل معا بعد فترة التوقف هذه، وأكدوا أنهم سيكونون نشطين بشكل منفرد خلال الفترة القادمة.

يذكر أن فرقة BTS ظهرت في كوريا الجنوبية عام 2013، وتكونت من 7 أعضاء، وحققت نجاحًا كبيرًا في أنحاء العالم كافة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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