أهم التغييرات القادمة في الايباد رخيص الثمن في 2022

خلال عام 2022 الجاري يتوقع أن تقوم ابل بإطلاق الجيل العاشر من الايباد رخيص الثمن iPad 10 ويتوقع أن يشهد هذا الجيل العاشر بعض التغييرات المثيرة بالنسبة لتلك السلسلة، سوف نستعرض بعضاً منها في هذا المقال وفقاً لآخر التسريبات.

وداعاً منفذ Lightning

مثل الإصدارات المميزة من الايباد كآيباد برو وآيباد آير سيأتي الجيل العاشر من الايباد رخيص الثمن بمنفذ USB C وبذلك تكون كافة أجهزة الايباد الجديدة قد انتقلت جميعها إلى منفذ USB C للشحن ونقل البيانات.



لا نعرف على وجه التحديد إذا ما كانت ابل ستقدم على تغيير تصميم الجهاز أم سيظل التصميم التقليدي كما هو بدون تغيير.

يُقال أيضاً الايباد رخيص الثمن قد يحمل نفس تصميم الايباد اير لكن ذلك ليس أكيداً. بدأ انتقال ابل إلى منفذ USB C في عام 2018 مع الايباد برو، ثم عام 2020 مع الايباد اير، ثم ايباد ميني في 2021 والآن حان دور الايباد الأساسي رخيص الثمن.

منفذ USB C قد يسمح أيضاً بالتوافق مع ملحقات مهمة مثل قلم ابل ولوحة مفاتيح Magic Keyboard.

معالج أقوى ودعم شبكات الجيل الخامس

تفيد المصادر بأن جهاز الايباد الجيل العاشر رخيص الثمن سيأتي بمعالج أقوى هو Apple A14 Bionic بعد سنوات من الاعتماد على معالجات أقدم مثل A9 و A10 ثم مؤخراً على معالجات A12 و A13 لذا سيكون معالج A14 هو الخجوة المنطقية التالية.

أكثر من ذلك سوف يتم دعم شبكات الجيل الخامس 5G إلى النسخة الداعمة للشبكات اللاسلكية مع الوايفاي، في توجه جديد لأبل لجعل كافة أجهزتها داعمة لشبكات الجيل الخامس 5G.