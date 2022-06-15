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المغرب يعتمد على سيارة كهربائية محلية الصنع لتوزيع الطرود البريدية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن بريد المغرب إطلاق 225 سيارة كهربائية مصنعة محليا لتوزيع الطرود في 42 مدينة مغربية خلال حفل نظم في الرباط في 14 يونيو الجاري.

وتم تصميم وصناعة السيارات الكهربائية الجديدة التي تنتمي إلى صنف Ctroen Ami في مدينة القنيطرة من قبل شركة Stellantis.

وتتميز هذه المركبات بقدرتها على السير لمدة 75 كيلو مترًا في الشحنة الواحدة، وحاجتها إلى 3 ساعات من الشحن المتواصل لشحنها بالكامل.

وتسعى المغرب من وراء إطلاق هذه المركبات إلى دعم التحول الإيكولوجي والانتقال الطاقي، حيث سيستخدم بريد المغرب وسائل نقل صديقة للبيئة، وتقليص انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون، وضمان حركية نظيفة ومستدامة.

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قناة 218 الليبية

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