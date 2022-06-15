تقنية UDC – سامسونج تتوصل إلى معيار جديد من تقنية النطاق الديناميكي العالي!

من المحتمل أن قسم تطوير شاشات العرض في شركة سامسونج توصل إلى معيار جديد من تقنية النطاق الديناميكي العالي، إذ تقدمت الشركة بطلب للحصول على علامة تجارية بلقب “UDC” وجميع الشائعات تشير إلى أن هذا اللقب هو اختصار لعبارة “Ultra Dynamic Range“

للأسف جميع التقارير تفتقر إلى التفاصيل، ولكن بالرغم من ذلك لا يمكننا تخيل التقنية الجديدة إلا أن تكون مرتبطة بتقنيات العرض الخاصة بشركة سامسونج، وهناك بعض التفسيرات المنطقية التي تثبت صحة هذه الاحتمالات.

أولاً تم تقديم الطلب من قسم Samsung Display وهو قسم شاشات العرض الخاص بالعملاق الكوري الجنوبي. استطاعت الشركة الكورية، بالتعاون مع العديد من الشركاء، التواصل إلى تقنية +HDR10 وهو أحدث إصدار من تقنية مرئيات النطاق الديناميكي العالي والذي بدوره يساعد على زيادة نسبة التباين بين مستويات اللون الأبيض والأسود لضمان توفير صورة أكثر وضوحاً وأقرب للواقع.

تعمل تقنية +HDR10 كبديل مفتوح المصدر لتقنية Dolby Vision والتي تم تطويرها على يد شركة Dolby التي تتخذ من فرانسيسكو مقراً لها. تقنية Dolby Vision هي تقنية عرض مماثلة لتقنية +HDR10. ولكن إذا كانت الشركات تريد دعم تقنية Dolby Vision في أي من أجهزتها الجديدة فهم مُضطرين على الدفع مقابلها.

في الوقت الحالي، جميع شاشات العرض المتطورة سواء كانت شاشات تلفاز أو هواتف ذكية أو شاشات الكمبيوتر مرئيات +HDR10 أو تقنية النطاق الديناميكي Dolby Vision من شركة Dolby.

تجاهلت شركة سامسونج تقنية Dolby Vision وقررت الاكتفاء بتقنية +HDR10 ولكن جميع شركات التصنيع الأخرى قرروا إعطاء الأولية لصالح تقنية Dolby Vision حتى وإن كانت تضيف بعض التكاليف الإضافية على تكاليف التصنيع.

تتطلب كلا التقنيتين من صناع المحتوى والمصممين ضرورة إنشاء محتوى خاص بهم ببيانات إضافية لكل مشهد على حدة من أجل ضمان تحسين جودته، وبالتالي قد تتعارض تقنية Dolby Vision مع محتوى +HDR10 في أغلب الحالات.

ربما قررت سامسونج أن هذا هو الوقت المناسب للتعامل مع الأمر بجدية أكبر والعمل على تحسين تقنية النطاق الديناميكي الخاصة بها. ومن المحتمل أن يكون لقب UDR الخاص بطلبها للحصول على علامة تجارية خاصة بها بمثابة ترقية لتقنية +HDR10 الحالية. في نفس الوقت، من الممكن أن تكون جميع تكهناتنا خاطئة، ويتضح في النهاية أن UDR هي شيء مختلف تماماً.

سامسونج قد تشارك المزيد من التفاصيل حول تقنية UDR خلال المرحلة المقبلة

قدمت شركة Samsung Display طلب الحصول على العلامة التجارية الجديدة لمؤسسة حقوق الملكية الفكرية في دولة كوريا الجنوبية في آواخر شهر مايو الماضي.

إذا كانت UDR هي المعيار الجديد المتطور من تقنية النطاق الديناميكي العالي، فمن المؤكد أن نحصل على المزيد من التفاصيل حولها خلال المرحلة المقبلة. من المحتمل أن تجلب التقنية الجديدة ترقية ممتازة مقارنة بتقنية +HDR10 و Dolby Vision.