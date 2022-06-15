هيفاء وهبي تستعد لإطلاق أغنية قاعدة وبتفرج

بدأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الترويج لأغنيتها الجديدة “قاعدة وبتفرج”، والتي ستطلقها خلال الفترة القادمة مع ألبومها الجديد.

حيث شاركت النجمة اللبنانية صورةً لها من أحدث جلسة تصوير، وحظيت الصورة بتفاعلٍ كبير من عشاق هيفاء وهبي على إنستغرام.

وأكدت الفنانة اللبنانية تعاونها في الأغنية الجديدة مع الشاعر أحمد المالكي، والملحن محمد الصاوي، والموزع هاني يعقوب، وتمنت أن تنال هذه الأغنية رضا عشاقها ومحبيها.

يُذكر أنّ هيفاء وهبي هنأت قبل فترة الفنان العالمي جوني ديب، بعد فوزه بقضية التشهير ضد طليقته آمبر هيرد من خلال نشر فيديو يجمعها به، وعلقت عليه بالقول مبروك يا صديقي.

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