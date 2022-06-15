علام يدل تورم الكاحل؟

أكدت الجمعية الألمانية لطب العظام وجراحات الحوادث، وجود مجموعة من الأسباب وراء تورم الكاحل.

وحددت هذه الأسباب بالسمنة، الإجهاد البدني، الإصابات، الالتهابات، بالإضافة إلى تناول بعض أنواع الأدوية كمضادات الاكتئاب، أدوية خفض الضغط، الكورتيزون، ومضادات الالتهاب.

وأشارت الجمعية الألمانية إلى أنّه يكون في بعض الحالات عارضاً جانبياً لقصور القلب المزمن، أو دليلاً على الإصابة بأمراض الكلى أو الكبد، أو تليف الكبد المتقدم.

وفي بعض الحالات يحدث تورم الكاحل، بسبب جلطة دموية تؤدي إلى انسداد الأوردة.

ودعت الجمعية الألمانية الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض إلى مراجعة الطبيب، من أجل تحديد الأسباب التي أدّت إلى حدوثه وعلاجها.

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