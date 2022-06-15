سبع ساعات نوم.. مدة نوم مثالية لصحة جيدة

كشفت دراسة جديدة أُجريت من قبل جامعتي كامبريدج وفودان في شنغهاي، أن النوم لمدة سبع ساعات بالضبط، من عمر الثلاثينيات حتى سن الشيخوخة هو الخيار الأفضل للحصول على صحة جيدة.

وبحسب صحيفة تلغراف البريطانية، فقد أجريت الدراسة لمعرفة عادات النوم لما يقرب من 500000 بالغ، أعمارهم بين 38 و73 عاماً.

وخلصت الدراسة إلى أن كُلاً من النوم المفرط والنوم غير الكافي يمكن أن يُسببا مشاكل في الصحة والإدراك العقلي، ونصحت بالاستقرار في عدد ساعات النوم، حيث إنه من غير الصحي النوم تسع ساعات في الليلة ثم ست ساعات في الليلة التالية.

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