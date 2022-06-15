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سبع ساعات نوم.. مدة نوم مثالية لصحة جيدة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت دراسة جديدة أُجريت من قبل جامعتي كامبريدج وفودان في شنغهاي، أن النوم لمدة سبع ساعات بالضبط، من عمر الثلاثينيات حتى سن الشيخوخة هو الخيار الأفضل للحصول على صحة جيدة.

وبحسب صحيفة تلغراف البريطانية، فقد أجريت الدراسة لمعرفة عادات النوم لما يقرب من 500000 بالغ، أعمارهم بين 38 و73 عاماً.

وخلصت الدراسة إلى أن كُلاً من النوم المفرط والنوم غير الكافي يمكن أن يُسببا مشاكل في الصحة والإدراك العقلي، ونصحت بالاستقرار في عدد ساعات النوم، حيث إنه من غير الصحي النوم تسع ساعات في الليلة ثم ست ساعات في الليلة التالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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